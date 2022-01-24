台灣麥當勞新春報喜，今（24）日宣布，被稱為「早餐靈魂」的早餐金黃「薯餅」恢復正常供應，同時「金迎招財薯來堡」與「金迎招財福堡」也自即日起至2月22日止(或售完為止)限期回歸。除新春好運「薯」不完，台灣麥當勞並推出人氣季節點心「紅豆派」，香酥外皮包覆濃醇紅豆內餡，陪消費者美味迎新年。

台灣麥當勞「金迎招財堡系列」推出邁入第九年，並成為許多麥粉春節必嘗「年味」之一。其中，「金迎招財福堡（牛/雞）」以大塊厚實肉排淋上香醇濃郁的黑胡椒醬及新鮮洋蔥，口感豐富、香氣四溢。而「金迎招財薯來堡（牛/雞）」則再加上靈魂食材「薯餅」，大口咬下、酥脆多汁。

台灣麥當勞表示，購買期間限定「金迎招財薯來堡/福堡套餐」，就送「好運紅包袋」乙份。加點「六塊麥克雞塊」亦可享優惠價55元，好運帶著走。

上市總造成網友熱烈討論的麥當勞人氣點心「紅豆派」也回來了！即日起至2月22日(或售完為止)限期供應，口感綿密、散發濃純紅豆香的內餡，加上酥脆的派皮，美味多層次，加上咬下派皮的「喀滋」聲，象徵新年迎來絕佳好運。同期麥當勞分享盒更換上「期間限定春節分享盒包裝」，年味滿滿，且期間購買任一分享盒，搭配指定飲品享買一送一，盡情與親朋好友佳節同享快樂與美味。

台灣麥當勞並宣布，即日起至2月6日，用LINE Pay於全台麥當勞餐廳消費滿99元，即可抽LINE POINTS點數紅包，最高可獲得99點，消費滿299元，再享LINE POINTS 30點。