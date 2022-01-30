資深男星張晨光出道近40年，憑著戲劇《日正當中》和《京城四少》奪下金鐘影帝，近年把工作重心移往大陸，沒想到受邀直播賣酒，卻被酸民嗆「晚節不保」，讓他當場低頭落淚，不禁想到許多藝人工作量銳減，只能轉行賺取收入維持生計，卻得遭外界冷嘲熱諷，可說是不勝唏噓。

馬妞曾主持節目《新人歌唱排行榜》和《馬妞報報》紅極一時，多年前轉戰餐飲業，因經營不善欠下千萬債務，沒想到開直播叫賣時，債主小弟竟登門要錢，導致廠商損失賠錢，讓她向債主放話：「假如我活不下來，大家就一起死吧」，沒想到為還債到遊覽車上叫賣內褲，卻被男乘客襲臀吃豆腐，她也透露不僅罹患類風濕性關節炎，壓力更大到血壓飆高至200，數度在家昏厥，更被醫生要求住院治療，遭遇令人同情。

馬妞在遊覽車叫賣遭男乘客伸出鹹豬手。（中時資料照）

林秀芳在遊覽車叫賣，被客人掀裙摸大腿。（林秀芳臉書）

資深藝人林秀芳闖蕩演藝圈35年，由於近年工作量變少，讓她接下遊覽車叫賣生意，雖然最高曾經一天7台遊覽車，賺得荷包滿滿，不過叫賣時曾被人直接摸大腿，甚至掀起裙子問她「有沒有穿內褲」，更有人看見她卸下明星光環上車叫賣，直接嘲諷「是不是沒戲拍沒錢賺」，對於這些她都樂觀看待，強調就是從事一份正當職業，有過一段婚姻的她，原本以為嫁給富豪尪能過著豪門少奶奶的生活，沒想到千坪豪宅變成丈夫的極樂後宮，甚至得「3女共侍1夫」，讓她不堪受辱決定離婚。

周明增酒駕被依公共危險罪移送法辦，演藝事業跌至谷底。（中時資料照）

已故喜劇泰斗許不了長子周明增，演出電視劇《濟公》爆紅，不過2004年查獲持有毒品被送進勒戒所，隔年又因為酒駕開車，酒測數值高達0.97，被依公共危險罪移送法辦，演藝事業跌至谷底，不過4年前開始在遊覽車上販售保健食品賺取收入，雖然一度因為疫情停工，但從網友上傳的影片中，他除了販賣商品外，也會在車上高歌帶動氣氛，親民作風深受婆媽喜愛，都會多捧場跟他買東西。

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