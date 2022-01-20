政府各部位通力打炒房，但民眾依舊沒有信心。國泰金控20日公布1月最新時事題調查，有83.31％的受訪者表示其居住縣市的房價在過去半年內上漲逾3％，其中高達31％的人表示上漲幅度超過10％，對於未來半年，依舊有78.7％的人預估房價會繼續上漲，其中24.1％估會再漲超過10％，即民眾對這波打炒房抑制房價的效果，並不抱太大信心。

國泰金在2021年3月時亦調查過同樣的問題，當時有65.6％的受訪者覺得居住地房價上漲逾3％，其中僅13.9％覺得漲幅有超過10％，才不到一年，已有31％的人覺得附近房價漲幅逾10％，庶民對房價飆漲感受深刻；且去年3月預估房價會繼續上漲者有63.8％，其中估漲逾10％者為11.6％，都比今年1月少一半。

也因此1月覺得目前是買房時機的受訪者只有19％，買房意願依舊是負指數，為－45.6的相對低點，但賣房意願有上升，1月有39.2％受訪者覺得現在是賣房好時刻，賣房意願指數上升至-3，是2014年10月之後的新高，已逼近正意願，但買房與賣房意願落差仍極大。