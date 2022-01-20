郭書瑤(左)、茵聲黑泥田裡拔河PK，沾滿泥巴放開玩。（衛視中文台提供）

郭書瑤主持的衛視中文台外景旅遊實境節目《旅跑應援團》，邀好友茵聲到彰化田中邊跑邊旅行，2人一起在泥地裡拔河PK、親手抓泥鰍、在雞鴨助陣下採栽水果、在稻田中編製稻草人、體驗陶土窯燒及窯烤麵包等，玩得不亦樂乎，茵聲雖不擅常跑步，但跟情同姊妹的郭書瑤手牽手跑了2公里長，整集笑聲、哭聲不斷，鏡頭前滿是真情流露。

郭書瑤是標準台北都市小孩，而茵聲則是從小在高雄鄉間長大，所以茵聲決定這次要帶著郭書瑤好好體驗真實的土地。第一站來到黑泥田，2人分別加入隊伍互相PK，郭書瑤笑說從拍完電影《志氣》後，再也沒碰過拔河繩，對她而言拔河是專業且危險的競技運動，稍不小心就會受傷。

她們一開始玩得戰戰兢兢，沒想到黑泥田實在滑到不行，不到5分鐘郭書瑤跟茵聲就雙雙滑倒在滿是泥巴的田裡，而這一滑也將原本的恐慌與擔心拋開，接連玩了2場，接下來賣力玩的茵聲為在拔河多一點抓地力，用力將腳「插入」泥土裡，結果不小心踢到一塊硬泥塊，直到拔河結束後才覺得痛，當天回到住宿的地方還發現小拇指受傷，只能用小剪刀先把裂開的指甲剪掉再簡單包紮，讓郭書瑤好心疼。

節目中，茵聲說到跟郭書瑤因為拍戲開始認識，當時對她第一印象是怎麼會有跟自己一樣矮的女藝人，第2印象才是覺得她有點跩跩的。後來有次2人都是發早上5點多梳化，郭書瑤就邀茵聲要不要前一天就去她家住，一早有車一起接送，當下讓茵聲覺得郭書瑤「人也太好了吧」，茵聲直到踏入她家才覺得怪怪的，因為當時兩人其實還沒有很熟。聽到茵聲這麼說，郭書瑤笑回應：「當時真的沒有想太多，覺得跟茵聲有個伴一起去劇組也不錯！」隨著拍戲後來越來越上軌道，彼此才真正放鬆聊天活絡起來，友情開始增溫。

為了給新開節目的郭書瑤小驚喜，茵聲特別獻唱友情自創曲，雖然只有短短4句，卻是邊唱邊哭、幾度哽咽，好不容易唱完，讓郭書瑤哭笑不得之際，也感受到茵聲對她濃濃的友情支持。兩人的緣分可以說是建立在相知相惜上，茵聲透露其實很心疼郭書瑤小小一個女生要扛那麼多壓力，郭書瑤也說知道茵聲過往的故事後也很心疼她，「不要看她看起來開開心心的，其實經歷過很多。」說著說著就哭了出來，兩人互相疼惜對方真心真意，讓人格外感動。《旅跑應援團》每周五晚10點在衛視中文台播出。