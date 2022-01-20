管碧玲稱「侯友宜路線浮現」 侯回應：沒有誰的路線

民進黨立委管碧玲19日在臉書發文說，國民黨主席朱立倫與韓流、戰鬥藍綁在一起，走不出朱立倫路線，反而新北市長侯友宜繼公投後，再登高一呼支持「18歲公民權」入憲。對此，侯友宜今（20日）表示，並沒有誰的路線，18歲公民權是普世價值。

管碧玲說，朱立倫與韓流、戰鬥藍綁在一起，身為黨主席，走不出朱立倫路線！侯友宜繼公投後，再登高一呼支持「18歲公民權」入憲，侯友宜路線，隱然浮現！

管碧玲進一步說，是隱然「浮現」，並不是隱然「成形」，接下來要看的，是侯有沒有真正去說服、影響國民黨立法院黨團？有沒有在中常會發言影響黨的政策？如果有，應該肯定他，這需要真誠，這需要魄力，新北市長表態了。

侯友宜今（20日）出席市政行程表示，18歲公民權是世界潮流趨勢也是民主價值、大家認同的看法，並沒有誰的路線，本來就是大家認可的普世價值，世界要走的方向，自己舉雙手贊成18歲要擁有公民權。