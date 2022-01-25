41歲藝人納豆昨（24日）驚傳腦出血住院開刀，他的舅舅、新北市長侯友宜受訪跟在臉書都表示，「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關！」讓外界猜測納豆病情不樂觀，納豆經紀人則在納豆粉專澄清「豆哥沒事」，侯友宜幕僚透露，市長知道納豆家人焦急心情，只是希望能「匯集正能量」幫納豆度過難關，並非是納豆病情嚴重。

侯友宜昨晚視察春安計畫表示，希望大家能夠為納豆集氣、祈福，讓納豆能夠度過這次的難關，媒體進一步詢問納豆目前狀況，侯友宜說，他有和納豆媽媽通過電話了解狀況，我們很希望藉大家的力量、共同集氣，希望納豆能夠平安無事，深夜也在臉書貼文：「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油！」

納豆經紀人恩恩表示，看到市長貼文時也嚇到，「侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！媽媽有強調豆哥真的沒事～再次謝謝大家關心！」

侯友宜今受訪時表示，我們抱著感恩、祈福的心情，都非常關心納豆跟納豆的媽媽、妹妹，也都通過電話，希望大家一起為他集氣，希望他能平安，度過這次難關，並用台語喊「舅舅給你加油」。