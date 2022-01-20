罷免、補選、公投皆敗 林濁水：國民黨整個空洞化。摘自林濁水臉書

民進黨前立委林濁水今接受電台訪問時提到，罷免是封建時代制度，孫中山當時提出直接民權，國民黨來台後不敢用，是民進黨那些狂熱份子認為這個制度很好，民進黨反變成孫中山後思想的信徒，真是悲哀。修憲是追根究底的解方。

被問到國民黨在上次補選、罷免及公投慘敗，林濁水表示，國民黨很慘，兩手空空；保守黨與民眾價值結盟承諾失信，整個黨空洞化。

林濁水今接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時提到去年底四項公投，最後是攻防中，辯論尖銳到雙方受傷，中間零投票，兩黨群眾也不太投，蔡總統喊台灣隊站出來，但是台灣隊全站出來了嗎？卻跑掉三分之ㄧ，最後兩黨都受傷，只是民進黨幸運太多，四公投過後可以安心推政策，但國民黨很慘，兩手空空。

他說，不只支持度剩下十九％，保守黨與民眾價值結盟承諾失信，除了永核立場不變，其他三個立場都變，「你和群眾價值結盟關係還可靠嗎？」整個黨空洞化。

他還提到，中國價值每年都在消退，台灣價值在增加，國民黨過幾年怎麼辦？未來19趴，還會有嗎？這次不只是整個輸掉，還是整個空洞，五年後剩幾趴？

談到罷免，他說，歐洲至今無罷免制度，英國兩次罷免是因為國會議員犯法，而非因言論罷免；當初大家瘋狂要罷免蔡正元時，他說，罷免是憤怒青年的玩意兒，罷免充滿憤怒的制度，互相仇恨沒完沒了，當時他的態度就很清楚。

他指出，罷免本來國民黨不想幹，民進黨搶過來，時代力量就衝到最前面，在一個民粹老人領導下，當時他說，這對小黨不利，但是聽不進去，罷免雖說是直接民權，但是一發動，政黨不介入違背人性，一旦政黨對決，小黨一定死的。