針對蔡英文總統打「經國牌」引發藍綠批評，國民黨主席朱立倫（中）26日在中常會批評，前幾天蔣經國紀念圖書館落成啟用，「蔡總統從頭到尾的致詞並沒有肯定蔣經國」，只強調開放給人民決定，這是哪一種參與的方式？而民進黨各方的批判、攻擊更是充滿矛盾，充滿對蔣的污辱。（張鎧乙攝）

針對蔡英文總統打「經國牌」引發藍綠批評，國民黨主席朱立倫（中）26日在中常會批評，前幾天蔣經國紀念圖書館落成啟用，「蔡總統從頭到尾的致詞並沒有肯定蔣經國」，只強調開放給人民決定，這是哪一種參與的方式？而民進黨各方的批判、攻擊更是充滿矛盾，充滿對蔣的污辱。（張鎧乙攝）

朱立倫：蔣經國主張「反獨保台」 民進黨用台獨害台

蔡英文總統上週六出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館」開幕式，引發朝野議論，國民黨主席朱立倫今天表示，蔣經國主張「反獨保台」，然而，民進黨的「保台」不是保台灣而是保台獨，用台獨害台；蔣經國希望民主開放、開啟兩岸交流，但民進黨卻走向民主獨裁、全面對抗。

蔡英文當天出席開幕式致詞時提到，前總統蔣經國「反共保台」是台灣最大共識。外界認為，蔡英文在打「蔣經國牌」，此舉也引起藍綠陣營不同討論。

國民黨主席朱立倫下午在中常會致詞時首先表示，蔡英文當天從頭到尾的致詞，並沒有肯定蔣經國，特別強調開放給人民決定，他質疑，這是哪一種參與方式？而且民進黨各方的批判，各方攻擊，更是充滿矛盾，更是對蔣經國的汙辱與攻擊。

朱立倫表示，台灣經過這麼多年來的政黨輪替，民主時代多次民調最受肯定、最敬重的就是蔣經國，他再次強調，「蔣經國路線」就是國民黨路線，蔣經國最強調的是要「捍衛中華民國、保衛台灣、建設台灣，更重要要民主自由愛台灣」，每一項都是國民黨堅定立場，民進黨或蔡英文願意跟隨蔣經國路線，國民黨絕對歡迎，但是不要扭曲蔣經國先生立場與路線。

朱立倫強調，蔣經國反對獨裁、共產、專制，更反對台獨，其多次強調，台獨會害台灣，所以「反獨保台」是蔣經國的重要主張，然而，民進黨的「保台」，不是保台灣，而是保台獨，民進黨用台獨害台，蔣經國用反獨真正保台。

其次，蔣經國晚年開啟台灣民主自由開放的社會，朝野政黨就是要相互尊重，民主自由，民進黨近幾年清算鬥爭在野黨，走向民主獨裁，這完全不是蔣經國路線，蔣經國希望民主開放，而不是民主獨裁。

第三，大家最肯定的是蔣經國推動十大建設，建立竹科包括台積電，他是真正建設台灣的總統，蔣經國創立台積電，民進黨這幾年經濟上明顯掏空台灣，近幾年宣稱的護國神山台積電是蔣經國創建的，至今卻僅看到護黨神話「高端」。

第四，蔣經國晚年開啟兩岸交流對話，民進黨卻是全面交惡對抗，一個追求和平，一個可能會導致戰爭，這是非常清楚的差異，國民黨一定秉持蔣經國路線追尋民主自由、捍衛中華民國，反對台獨，兩岸和平、交流、對話，真正保衛台灣。