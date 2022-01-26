蔡政府傳出最快明天宣布開放日本福島核災區食品，外交部長吳釗燮今天表示，他沒有相關資訊，但政府立場、政策、原則一致，就是依國際科學標準處理。至於開放後是否能換來台灣加入CPTPP？成功機率是否有10％？吳釗燮說，日方說食品與CPTPP是兩碼子事，不是相互掛勾，現在沒辦法用數字說明，就是努力協商。對此，國民黨台北市議員侯漢廷表示，在野陣營的訴求很簡單，就是「反黑箱、反喪權、反愚民」。

民進黨黨政人士表示，福食極可能在立院完成總預算協商後開放，表明最快明天宣布，而民進黨團多名幹部也說，福食一定要速戰速決，才有利於加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。

面對福島核食解禁箭在弦上，國民黨國際部主任黃介正說，中華民國要加入CPTPP，是國民黨過往與現在的政策，但不認為CPTPP的加入跟日本輻射食品能否進口有直接或重大關聯，也不一定是哪國擔任CPTPP輪值主席有必然聯繫。

侯漢廷26日在中視新聞政論節目「庶民大頭家」表示，民進黨對核食黑箱作業，從頭到尾有跟國會、在野黨、對人民溝通過嗎？在何時派出何人去往何地？通通都沒有！這就是標準的黑箱作業。

第二，反喪權，各種經貿議題本來就是一場交易談判，但開放核食，蔡政府換到了什麼東西？能跟大家保證嗎？有因此加入CPTPP嗎？也沒有，既然沒有那民進黨就是不斷造謠跟吹牛的政黨，到底開放能不能換來日本對台灣更大的經貿利益或是好處，如果真這麼急，先加入CPTPP再談核食開放，有何不可？

第三，反愚民，民進黨以為把核食改福食來偷換概念，民眾就不會發現嗎？這完全是掩耳盜鈴、作賊心虛。因此，在野黨的訴求也很簡單，即「沒有標示、絕不開放」。