年底地方選舉，台北市長之戰備受關注，而各政黨會推派誰出馬角逐，也是大家關注的焦點之一。根據一份網路民調顯示，大部分網友認為，國民黨方面以立委蔣萬安最適合；綠營則是衛福部長陳時中最高。同時，也有超過5成網友支持台北市長選戰「藍白合」。

入口網站《YAHOO》以「你認為誰最適合代表國民黨參選台北市長？」為題，進行網路投票，投票時間為1月20日至24日，截至20日下午五點，有2千多名網友參與投票，結果顯示，有45%網友認為是蔣萬安，前高雄市長 韓國瑜24.2%，台北市議員羅智強18.5%，其他5.8%，另外有6.5%網友沒表示明確意見。

同時，該民調也詢問網友，誰最適合代表民進黨出戰？有13.5%網友認為是前交通部長林佳龍，前副總統陳建仁12.3%，陳時中21.2%，前文化部長鄭麗君5.1% ，駐美代表蕭美琴7.3%，其他8.2%，另外有32.4%網友未表示明確意見。

至於前台北市長郝龍斌主張應該藍白合（國民黨與民眾黨共推候選人），有34.8%網友非常同意，還算同意20.3%，不太同意10.2%，完全不同意21.1%，另外有13.6%網友沒表示明確意見。

此外，有消息傳出國民黨呼聲最高的立委蔣萬安，接連宴請藍營名嘴餐敘，透露將在農曆年後宣布參選台北市長，引發政壇關注。媒體19日問蔣萬安「有沒有宣布年後參選？」蔣僅承認昨天有餐敘，直說「謝謝，謝謝，昨天餐會談的都很愉快，大家都給很多建議跟意見」。