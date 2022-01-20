為鼓勵青年學子致力於學術研究與金融創新發想，第一銀行今年首度舉辦「2022年第一商業銀行金融創新與永續金融研究報告獎」，即日起至7月29日開放投稿，預計將頒發金、銀、銅、優等及佳作獎等共16個獎項，其中，金、銀及銅獎獎金分別為20萬元、16萬元及13萬元，優等獎每名6萬元，佳作獎每名3萬元，總獎金近百萬元。

一銀表示，本次賽事不限研究領域，凡與金融創新或永續金融相關主題均可投稿，包含但不限於金融科技（Fintech）、資訊安全、金融法務、ESG（環境、社會、公司治理）、綠色金融，以及信託商品創新等議題，期盼藉此博採眾長，廣納不同科系及學術背景大學部二、三、四年級及碩、博士班同學共襄盛舉，同時將邀請國內各領域學者與業界專家共同組成評審委員會，一齊推動臺灣金融創新與永續金融的巨輪。

一銀視人才為企業最重要之資本，積極透過深化產學交流以儲備未來人才，本次活動得獎資歷將可作為一銀進用新進人員參考，期望延攬兼具學識力、思辯力與實戰力之英才，與一銀一同站在百年老店的磐石上，走出繼往開來的創新格局，並同時在全球40個海外分支據點的利基上，跨入國際市場，攜手第一，傲視全球。

一銀百年以來與臺灣社會、經濟一起成長、茁壯，為實踐「顧客至上，服務第一」的經營理念，近年來積極推動金融創新與數位轉型計畫，以奠定科技金融與永續發展的成長基石。「2022年第一商業銀行金融創新與永續金融研究報告獎」活動簡章請參閱一銀官網首頁「最新消息」，歡迎具中華民國國籍，且為國內公私立大學之大學部二至四年級、碩士班（含在職專班）及博士班在學學生，或109學年度（含）後取得學士或碩、博士畢業資格者之各專業領域菁英學子踴躍投稿。