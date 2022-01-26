迎接新春，第一銀行精心準備各式創意開運小物及招財金融商品，為客戶送上新春獻禮，針對薪轉客戶更推出專屬優惠好禮及財富管理服務，即日起至3月底前登入「薪轉戶專區」即可領取6項好康，還可體驗「快速、透明、友善、懂你」的服務，讓客戶「薪」享「獅」成好心情。

為幫助客戶聰明消費，專區不定期推出薪轉戶專屬好康，歡慶新春，第一銀行攜手各場域異業夥伴推出薪轉戶獨享6大喜，包括Uber Eats新戶享兩次5折優惠、EZTABLE簡單桌滿500元現折50元優惠、大都會178叫車APP乘車券200元、Pubu電子書城75折優惠、Hi家教3堂線上外語課程禮包、易飛網南北之星船票5％優惠及華信假期自由行500元優惠等，滿足客戶新春需求。

在除舊佈新之際，第一銀行邀請薪轉好友們進入「薪轉戶專區」體驗超個人化服務，可以進行年度個人財務盤點，為來年的理財計畫播下「薪」種子外，專區也提供各項新春產品優惠，如外幣優利定存利率最高3.68％、連假於指定宅家生活通路刷一銀信用卡享10％回饋、開立iLEO數位帳戶有機會獲得P幣或蝦皮購物金外，搭配夢想帳戶再享最高42萬元內1.2％高利活儲，申請貸款、基金、保險也可享專屬優惠條件。

此外，專區亦提供超貼「薪」三大特色，第一個是「個人福利懶人包」，幫助客戶快速了解公司幫忙洽談到的薪轉福利；第二個是「薪資明細」，協助客戶掌握每筆金流與創造新活水，還可透過「薪資分析」輕鬆盤點年度總收入、薪資結構及收入占比；第三個是運用AI及大數據分析，依據每位客戶生命週期、過往金融交易及數位軌跡，提供「超個人化」一對一專屬產品及活動推薦，幫助客戶開源節流，獲得近9成薪轉客戶的正面評價。

第一銀行積極推動數位創新及普惠金融，「薪轉戶專區」自上線以來累積近300萬瀏覽人次，並吸引上千間公司諮詢，為員工爭取最佳福利。

第一銀行近兩年來更接連獲得「臺灣傑出金融業務菁業獎-最佳財富管理獎」、哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」之「單一項目數位轉型─卓越營運組楷模獎」，以及「工商時報數位金融獎」之「數位業務優化獎－金質獎」等多項大獎肯定。

第一銀行未來將持續優化個人化服務及串接生活場域，成為客戶最重要的財富管理管家，以及最貼心懂你的生活幫手。