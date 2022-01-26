由經濟部工業局主辦、資策會科技法律研究所推行之台灣智慧財產管理規範驗證(Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS)，24日於台大醫院國際會議中心舉辦頒證典禮，由經濟部工業局主任秘書周崇斌頒證，第一銀行副總經理劉培文代表受證。第一銀行為公股銀行中，第一家同時通過專利與商標TIPS驗證(A級)的單位，展現對於完善智慧財產管理制度，以及有效運用經營資源並提升智財運用能量的決心。

專利方面，第一銀行已取得118件專利核准(含34件發明專利、83件新型專利、1件設計專利)，在目前金融同業因應普惠金融及金融科技之推動浪潮，競相申請專利之情形下，第一銀行於專利數量上仍位居前段班，且持續以各項獎勵措施激勵員工提出專利申請，期望能藉此提升業務創新動能，持續為第一銀行累積專利能量，並期許於通過TIPS驗證後，進一步提昇專利的品質和數量。

商標部分，第一銀行進行年輕化策略並積極推動數位創新，推出數位銀行品牌「iLEO」和超人氣吉祥物「小粉獅」以貼近並獲取年輕客群認同。另為保護「iLEO」及「小粉獅」數位品牌，除既有商標外，第一銀行圍繞相關數位品牌申請商標，以避免他人抄襲仿冒或搶註，目前已擁有49件，並計劃因應業務需要，持續提出商標申請。

展望未來，第一銀行將持續精進智慧財產管理制度，積極提出專利和商標之申請，儲存更多的智財能量，除了用以保護核心業務及第一銀行品牌外，更期許藉此強化競爭優勢，以迎擊多變的數位金融時代，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標。