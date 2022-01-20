高雄商用不動產去年截至12月初的交易總額達2105億元，看起來雖然比2020年全年的2281億元還少，但因去年底仍有實價登錄尚未完成，2021年可望超越2020年。今年雖有打炒房政策，但工業用土和店面仍看好，可望持穩，而台南則因差距較大，去年交易額可能難以突破2020年的2197億元。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋20日表示，截至2021年12月的高雄商用不動產交易總額約2105億元，看起來雖然比2020年全年的2281億元還少，但因，去年底仍有實價登錄尚未完成，因此，2021年可望超越2020年。

許值瑋指出，2021年的高雄商用不動產以店面成交1222億元，占比最高，約58.05％，其次是建地的637億元、以及工業用地的246億元，占比分別是30.26％和11.68％。

許值瑋表示，高雄2021年商用不動產交易的總價前3名，分別是亞灣的2744.77坪土地，總價23.80億元、仁武的3711.73坪土地，總價約15.96億元、以及鳳山國泰重劃區的914.43坪土地，總價約12.34億元。

他說，由於政府打炒房的政策壓力，高雄中小型建商在購買建地的態度，將相對保守，還好，店面以及工業用地的需求仍可持續，因此，2022年的高雄商用不動產市場，將呈現持穩現象。

至於台南商用不動產，許值瑋指出，2021年截至12月初的交額金額約1575億元，比2020年的2197億元，還有段距離，因此，2021年想要超越2020年，機率相當低。

他說，台南商用不動產交易的大宗，跟高雄一樣，都是以店面為主，大約770億元，占比約48.88％，其它的二、三名則是建地的480億元、以及工業用地的324億元，占比分別是34.47％和20.57％。