九合一選舉邁入倒數階段，國民黨開始備戰，黨主席朱立倫第一站前往基隆與地方討論選情，他表示，過年前會到各地了解議員、市長選舉佈局情況，並強調國民黨沒有分裂本錢，會以協調為主，盡速提名、徵召，初選是最後考量。

今天下午朱立倫至基隆拜會基隆市議長蔡旺璉，國民黨基隆市黨部主委吳國勝、宣布參選基隆市長前立委謝國樑等人也到場，一同討論市長選舉，以及議會佈局情形，氛圍融洽，會議進行近1小時才結束。

朱立倫表示，現階段希望了解各地情況，會盡量在過年前全數走訪完畢，國民黨一定要靠大家努力、團結，必須爭取任何非民進黨朋友的支持，沒有任何分裂、內鬨的本錢，每一區都要全力以赴，若當地有多人表態參選，會以協調為主，協調有成會盡快提名、徵召，如果協調不成再評估最好方法，初選是最後考量。

朱立倫說，這次計畫走訪各地主要協調縣市首長選舉，至於議員會尊重各地黨部，以及議長整體佈局，目前以全台整體佈局為主，不以個別縣市做單一考量。至於前台北市長郝龍斌提出「藍白合」，朱回應，各地都希望爭取非民進黨的朋友支持，現在主要目標是為國民黨爭取更大支持，大家一起團結合作，若出現分裂對國民黨及非綠營的朋友們都是最不利的。

另外，媒體提及，嘉義縣傳出由立委溫玉霞的獨生女吳亮儀出面，挑戰縣長翁章梁，如何看待這樣的美女刺客？朱立倫回應，前2天在嘉義確實有不同建議，怎麼在地方與非民進黨體做結合值得思考，吳是優秀的人才，國民黨最後一定會提出非現有民進黨體系的優秀候選人。