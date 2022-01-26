國民黨駐美代表處已確定在美國華府賓州大道展開對美工作，黨主席朱立倫今天表示，之後若疫情容許，他將赴美親自揭牌，目前已先派國民黨立委陳以信赴美訪問。目前人已在美國的陳以信受訪表示，他下週將前往美國華府，拜會行政部門、國會、僑胞和國民黨海外黨部，就兩岸關係、台美關係以及國民黨對美工作等議題交換意見。

針對駐美代表處設置進度，國民黨主席朱立倫下午在中常會上表示，籌備團隊已進駐位於華府中心的駐美代表處辦公室，感謝國際部副主任黃裕鈞和年輕工作同仁的努力，他們展現與美交流的誠意，這段期間也謝謝副主席夏立言訪美，接下來國民黨立委陳以信將赴美訪問，未來視疫情狀況，他也會到美國揭牌。

人已在美國的陳以信表示，他預計在下周前往美國華府，身為立法院外交及國防委員會召委、台美國會議員聯誼會副會長、政策會副執行長兼任海外部主任，他代表主席身分，跟美國行政部門、國會，也會主持海外黨務與造訪僑胞。

針對日本福島核解禁箭在弦上，朱立倫說，3年前，779萬票民眾表示明確反對開放核食，國民黨一定會堅定與民意站在一起，反對在沒有任何配套下，驟然開放福島食品進口。