民航局長林國顯期許同仁繼續努力抗疫，把國門守下。(圖／民航局提供)

今天是交通部民用航空局75週年局慶，受疫情影響，民航局低調「慶生」，民航局長林國顯期許同仁，在各領域最近都開始參考航空業安全管理模式時，民航局同仁更要思考將此觀念應用在防疫工作上，「繼續把國門守下來！」。

走過3/4個世紀的民航局今年局慶縮小規模，沒有邀請任何賓客，僅由林國顯表揚績優與資深員工，局內各單位則派代表觀禮。往年常利用此機會聯絡感情的各附屬機關員工，則是透過拍攝短片方式，分別獻上祝福。

林國顯致詞時說，航空業在疫情中首當其衝，民航局這兩年任務繁重，許多同仁也因此無法如往常一樣頻繁互動，在此景況下，各地同仁透過短片祝賀民航局走過四分之三個世紀，令人特別感動，也格外有意義。

除了細數民航局與航空業過去一年在疫情中逆境求生的各種表現，林國顯也表示，航空業近年逐漸完善的安全管理系統（SMS），去年也開始受到各界重視，鐵路、公路、交通安全都開始思考引進SMS模式，民航局同仁更要進一步掌握這個模式的精髓，並擴及其他工作。

林國顯說，SMS有三個層次，第一個層次是遵守規範，也就是照SOP執行；第二個層次是根據所想要達到的效果或結果來擬訂執行策略；第三個層次、也是最高的層次，則是建立以風險控管為導向的管理系統。

他指出，在這一波疫情中，也有第一線人員染疫，外界對在第一線工作的人員染疫，多數不忍苛責，但既然大家身處第一線，就要克盡職責，他提醒所有同仁，看到可能的風險，就要提早處理，大家繼續把國門守下來。

民航局表示，過去一年，三貂角、鵝鑾鼻兩處新長程雷達陸續啟用，高雄機場新航廈建設計畫已獲行政院核定，北竿機場跑道改善與新站區擴建工程，也已陳報行政院，台中、東部與離島機場的跑道、滑行道與航廈新建等計畫，也都持續執行中，雖然疫情尚未完全結束，但民航局與航空業都在為後疫情時代航空市場的復甦積極準備。