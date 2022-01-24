圓山飯店員工篩檢均陰性 明恢復營業 18:012022/01/24 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圓山大飯店被匡列員工經PCR檢測均呈陰性，館內暫時歇業的4間餐廳明日將恢復營運。（摘自圓山大飯店臉書粉絲專頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圓山大飯店被匡列員工經PCR檢測均呈陰性，館內暫時歇業的4間餐廳明日將恢復營運，北市衛生局表示，民眾如懷疑曾與確診者接觸，可至醫療器材行購買家用快篩試劑，依據試劑使用說明個人篩檢。 台北圓山大飯店針對同仁染疫事件說明，飯店已於23日下午4點接獲台北市士林區健康服務中心通知，與染疫同仁接觸被匡列的26位同仁PCR檢測，結果均為陰性，目前26位同仁仍依照規定在防疫旅館隔離中。飯店也已為413位同仁完成快篩檢測，結果均為陰性。 連夜篩檢1966人均陰性 竹縣本週加開5場次隨到隨打 聯電本周起全面啟動居家辦公 明法說會備受關注 #陰性 #位同仁 #員工 #篩檢 #圓山大飯店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 礁溪長榮酒店群聚擴大 4確診身份曝 陳時中：危機還沒過 14:422022/01/24 生活 擋Omicron 全國醫院、長照機構即起暫停探病 14:112022/01/24 生活 遠銀Bankee發8.8萬個紅包與民眾過好年 16:032022/01/24 財經 住宿式長照機構禁探視 新住民入住前篩檢 14:542022/01/24 生活 礁溪長榮員工情侶染疫 歡樂宜蘭年喊卡 04:102022/01/24 焦點要聞 日韓演藝圈陷疫情恐慌 YG男團接連確診 龜梨和也曝超慘現況 12:072022/01/24 娛樂 多元信託系列報導－採員工持股信託 勞雇雙方都保障 04:102022/01/24 投資理財 外銷長紅 近300萬勞工薪水不增反減 04:102022/01/24 財經焦點 礁溪確診再＋1 長榮酒店主管身體不適 篩檢陽性 08:582022/01/24 生活 柯文哲提出質疑：9成打過2劑、出發前PCR陰性 來台確診率卻有7％ 15:472022/01/24 生活 虛驚一場！高雄港拖板車司機一採陽 緊急疫調後確認陰性 15:142022/01/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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