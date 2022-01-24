圓山大飯店被匡列員工經PCR檢測均呈陰性，館內暫時歇業的4間餐廳明日將恢復營運，北市衛生局表示，民眾如懷疑曾與確診者接觸，可至醫療器材行購買家用快篩試劑，依據試劑使用說明個人篩檢。

台北圓山大飯店針對同仁染疫事件說明，飯店已於23日下午4點接獲台北市士林區健康服務中心通知，與染疫同仁接觸被匡列的26位同仁PCR檢測，結果均為陰性，目前26位同仁仍依照規定在防疫旅館隔離中。飯店也已為413位同仁完成快篩檢測，結果均為陰性。

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