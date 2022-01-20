台鐵今（20）日發新聞稿表示，台鐵已與太魯閣事故的26位罹難者家屬於本周一（17日）共同提民事訴訟，被告包括義祥工業社、東新營造有限公司、聯合大地工程顧問有限公司、中棪工程顧問有限公司等。不過罹難者家屬組織「太魯閣的眼淚」回應表示，台鐵員工潘堂益被列為刑事被告，台鐵提告卻獨漏潘堂益，顯不合理。且太魯閣號事故台鐵有一定的過失及責任，台鐵的民事責任比例又要如何追究？

根據台鐵新聞稿，台鐵局已藉由受讓罹難者家屬的財產損害賠償請求權與已和解的26位罹難者家屬共同具名，1月17日以李○祥、華○好、李○福、張○○財、黃○和、黃○利、郭○振、義祥工業社、東新營造有限公司、聯合大地工程顧問有限公司、中棪工程顧問有限公司等人為被告，向台灣花蓮地方法院提起民事訴訟。就不及參與本次起訴的已和解或待和解的罹難者家屬，台鐵局將陸續以追加原告方式納入本件民事訴訟程序中。

大恆國際法律事務所陳孟秀律師代表罹難者家屬組織的「太魯閣的眼淚」提出3點回應：首先，本次台鐵提出民事訴訟的被告對象，不包含同樣被列為刑案被告的台鐵員工潘堂益，顯不合由法院調查真相、面對責任的態度。

其次，「太魯閣的眼淚」指出，台鐵吿包商，台鐵又要如何被認定責任比例？就目前相關資料來看，台鐵就太魯閣號事故有一定的過失及責任，但台鐵受讓家屬債權後對其他人提起的這個訴訟中，法院是否會審理認定、追究台鐵的民事責任比例，應有疑義。

最後，「太魯閣的眼淚」認為，台鐵應該按時向家屬報告訴訟案件進度。目前家屬組織正與台鐵協商協議書內容，其中一個訴求就是要求台鐵在後續對其他人請求損害賠償的訴訟，要向家屬說明訴訟進度及提供開庭報告。「太魯閣的眼淚」呼籲台鐵在現階段也要比照處理，「別再讓家屬成為局外人，再從媒體報導得知訴訟進度。」