露營時，透過團康活動的交流增進彼此的情誼。（鄧博仁攝）

接近傍晚山上天氣逐漸寒冷，點起營火暖暖身體。（鄧博仁攝）

山上晚上寒冷，在復興區露營的民眾，一起吃著暖呼呼的火鍋，溫暖身體也溫暖彼此的心。（鄧博仁攝）

結束露營收完營帳後，躺在上面享受溫暖的冬陽。（鄧博仁攝）

營火晚會中，參加露營的民眾點起營火，也用手電筒寫上「2022go」，為台灣加油！（鄧博仁攝）

角板山公園又名「復興公園」，在角板山西南側，現正值梅花盛開時節，有角板尋梅桃園八景之一號稱。（鄧博仁攝）

在全球疫情再起、台灣疫情再次回到二級之際，小水牛咖啡在台灣疫情升溫之前，邀請來店上消費的好朋友一起上山享受一場郊外的心靈饗宴。 日前假日桃園天氣意外的放晴，大家收好行李，準備好露營的器具上山，露營時大夥盡情的在郊外彼此烹飪的佳餚、手沖咖啡，分享彼此的手藝，放下3C產品，用餐時看的不是電視或手機，而是享受著眼前的好山美景，冬天裡不是用著電器暖爐取暖，而是在太陽底下曬著太陽。

疫情後的現在，大家更嚮往體驗大自然生活，露營成為許多人的最佳首選，拉近人與人最溫暖的距離。 午後大家玩著比手畫腳等其他腦力激盪的遊戲，考驗著大家的創意與智力。晚間生起爐火相互取暖話家常。第二天收好營帳，附近有許多景點，如角板山公園、大溪老茶廠、大溪老街。角板山公園又名「復興公園」，位於角板山西南側，佔地極廣，園內數百棵高大的梅花樹，在這季節梅花開了，遊客相約上山追花，假日更吸引許多遊客入園參觀駐足。沿路下山正逢當地柑橘、甜柿盛產，許多店家都推出價廉物美的蜜柑、桶柑及甜柿。 在台灣疫情升溫之前，讓休閒、運動與美學結合，可說是生活中讓我們心靈富足、身體健康的一種饗宴。