美建議冬奧選手別帶個人手機「以防被中國監視」，國際奧會官員國際奧會運營主管杜克雷：我反正帶了。（環球時報）

大陸《環球時報》21日報導，國際奧會運營主管皮埃爾·杜克雷受訪時表示，北京冬奧會閉環內的防疫措施既方便快捷，又嚴格高效，有效保證了冬奧準備工作順利進行。他表示，奧會預計，應不會出現外國運動員因防疫問題和工作人員發生摩擦的事件。而針對美國等國「建議冬奧選手別帶個人手機進中國，以防北京監視」等炒作，他直言，已把個人智慧手機帶進中國。

《環時》報導，杜克雷兩周前抵達北京。他說，冬奧所有準備工作進展都非常順利，有效的防疫措施使奧會得以高效地工作，「我們對開幕式順利舉辦非常有信心」。杜克雷稱，目前工作人員仍處在4日至22日的「賽前閉環」中，而從23日起，所有人員和工作流程將正式進入「賽時閉環」。

《環時》報導，一防疫領域專家對北京過去的疫情防控工作表明，病毒傳播總是能迅速被遏制，當前在北京發生的疫情對即將到來的冬奧會影響將「非常有限」。

杜克雷表示，有人擔心外國選手可能因中國嚴格的防疫措施而和工作人員發生摩擦時，「我們預計不會有任何問題」。「無論是最高水準的運動員，還是像我們這樣的國際奧會官員和工作人員，我們其實是很希望接受核酸檢測的，因為只有這樣，大家才能保證自己和他人的安全。」

「每個人都明白，我們正處在一場全球性的疫情之下。因此，我們需要非常非常小心。我認為，在上述認知的基礎上，大家都會對這些防疫措施抱以理解的態度。」

2022年冬奧將在2月4日拉開帷幕，屆時，北京將成為現代奧運史上既承辦過夏季奧運會、也承辦過冬季奧運會的首座城市。對此，杜克雷認為，由於有了2008年夏季奧運會經驗，北京在冬奧會籌備中展現出很多優勢，不僅大量組織人員擁有豐富經驗，場館設施的準備也非常卓越。

他指出，北京冬奧也是繼去年東京夏季奧運後又一次國際大型賽事，這兩次奧運會將向世界證明，即使有新冠疫情，但只要嚴格遵守防疫規定，大型體育賽事仍然可以安全地舉行。

「這也是世衛組織正在關注的事情，他們正在為如何在疫情下舉辦大規模集會提供指引建議」，他表示，只要創造出一個安全、合適的環境，即使在新冠疫情之下，國際社會也能團結在一起。

美媒報導，美國、英國、荷蘭等國運動員被「建議」，不要把個人的智慧手機等設備帶到中國，因「他們在冬奧會期間可能會被中國監視」。此外，亦有媒體開始炒作北京的「食品安全問題」。對此，杜克雷稱，「我把自己的智慧手機帶到了中國。我在這裡也吃得很好。這就是我最簡短的回答。」