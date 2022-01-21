今年上半年國際金融市場對美國聯準會升息的預期將持續升溫，預估美元仍保持強勢加上疫情可能加重等變數，金融機構相繼推出外幣優惠存款；至於新台幣今年以來仍持續呈升值走勢，銀行也推出優惠定存再加碼。

凱基銀推出限時限量新臺幣及美元快閃優惠定存活動，即日起至2月18日止，新戶承作新臺幣優惠定存13個月期，可享年利率1%；至於喜好外幣理財的客戶，美元6個月期定存，凡以新資金換匯承作「換匯優存」，可享年利率1%。

另外，渣打銀行也針對全新貴賓戶推出短期外幣定存優惠專案，三月底前，美金三個月期定存年利率最高享0.98%，人民幣六個月期定存年利率最高享2.3%，兩方案均限量優惠，額滿為止。

除定存外，渣打銀行也針對活存推出「虎利全開」美金活存加碼專案活動，優惠加碼年利率最高可達1.18%。只要三月底前至活動官網完成登錄，美金活存新資金可享加碼最高0.78%優惠年利率，全新開戶並加入渣打優先理財，再享額外加碼0.3%優惠年利率，透過線上換匯金額達新台幣48萬元，還可額外加碼0.1%優惠年利率，合計最高加碼1.18%。

偏好新台幣活存則有「虎利HIGH」優惠活動，即日起至4月20日止，於渣打銀活動官網完成登錄，新台幣新資金可享加碼最高至0.75%優惠年利率，全新加入渣打優先理財，再享額外加碼0.2%優惠年利率，透過線上換匯金額達新台幣48萬元，可額外加碼0.1%年利率，新台幣活存新資金合計加碼最高可享1.05%優惠年利率。