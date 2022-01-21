歡慶SKM Park試營運，試營運首三日1月26日至1月28日推出限時優惠，每日14：00前，旋轉木馬免費無限搭；不只如此，前100名遊客能用1元玩暢遊樂園（不含小小騎士設施）之外也可體驗199元玩卡丁的優惠。若以上優惠都沒跟到，『生肖屬虎』的虎寶寶暢遊優惠只要199元，即日起至111年2月28日（一）購票時出示身分證件，即刻享優惠。非虎寶寶的你也別沮喪，新春期間全日暢遊票券只要599元（原價980元），可享有全園區11項設施不限次數暢玩（不含小小騎士與卡丁車）再加碼送奧斯丁夢想樂園100元抵用券與湯姆熊3枚代幣兌換券，這個金虎年就是要虎哩笑嗨嗨！另外，樂園也有規劃適合大朋友的專屬優惠，想要當位賽車手的你，千萬別錯過這個優惠！迷你鈴鹿賽道推出3人一同競速，可享有1500元優惠（原價1950，不含講習費100元），第四場起每場也只要350元，競速卡丁還能使用動滋券來結帳喔！

不僅如此，樂園全園區也能使用電子支付，遊玩樂園免排隊購票，嗶卡扣款最方便！九天新春連假，歡迎大家出遊來鈴鹿賽道樂園走走，園區不僅交通超便利，更是全台唯一一座搭乘捷運就抵達的樂園，省去了連假出遊的舟車勞頓，搭乘大眾運輸工具既環保舒適又省時。更多詳情請上鈴鹿賽道樂園官網http://www.suzukacircuitpark.com/