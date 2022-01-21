中華醫大新南向國際產學合作專班第一屆畢業典禮，學生代表接受校長孫逸民（右三）頒發畢業證書。（中華醫大提供／曹婷婷台南傳真）

中華醫事科大首屆「新南向國際產學合作專班」，61位印尼學生21日畢業了，這群畢業生在學期間多數通過華語文能力測驗及資訊管理相關專業證照，有近50位申請繼續留在台灣工作。

華醫指出，首屆新南向專班都是印尼生，就讀數位設計與資訊管理系都勤學，來台4年「邊上課邊校外實習」，學習相當認真。今天一拿到畢業證書，大家都很開心，透過手機視訊，迫不及待與遠方家人分享「我畢業了」的喜悅。

畢業生班尼、利亞、翠雅娜與優沙4人代表接受校長孫逸民撥穗並授予學士學位畢業證書。孫逸民說，經過4年扎實課業學習與校外實習訓練，學生不但華語能力大為增進，也取得資訊管理相關專業證照，未來，無論續留台灣就業或返國或繼續升學，期盼每位畢業生都有亮眼表現。

班尼代表畢業生致詞表示，印尼和台灣文化差異大，從頭學習新東西，「感覺像是人生重新開始」。他說，學校品德教育做得很好，打球時把錢包放在球場邊都不會擔心被偷。他也提到，在學期間遭逢父親過世無法回家奔喪，特別感謝系上師長適時給他家人般溫暖。

翠亞娜說，台灣有先進科技、乾淨的道路和良好秩序、好吃的食物以及國民健康保險，都是印尼沒有的，吸引她畢業後選擇繼續留在台灣工作。

系主任曾雅芬表示，首屆新南向國際產學合作專班61位學生，在學期間認真學習課業和語文，校外實習深受業者肯定，60％學生通過華語文能力測驗及多數都取得資訊管理相關專業證照，不少人之前在校外實習，業者也主動請學校協助就業媒合；成績表現優異的利亞則計畫申請台大與成大EMBA繼續升學，也有人打算返國攻讀碩士。