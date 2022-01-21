韓國防疫當局原本希望藉由引進COVID-19口服藥，大幅改善國內疫情，但因用藥考慮因素多、沒有明確標準，引進一週僅109人獲開處方，當局今天決定放寬適用年齡。

韓國共簽約購買76.2萬人份輝瑞口服藥及24.2萬人份默沙東口服藥。 (圖/路透社)

韓國政府13日起在國內使用美國輝瑞大藥廠研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，至20日為止的一週內，實際用藥患者累積109人，與當局原先預估每天至少供給1000人份的狀況大相逕庭。

韓國醫界人士指出，不能與輝瑞口服藥同時使用的藥品種類繁多，腎臟或肝臟不好的患者用藥也須格外注意，加上韓國當局原先訂定的投藥年齡範圍限制在65歲以上，讓實際能用藥的患者數大幅減少。

此外，韓聯社報導，第一線醫生指出，國內首次引進COVID-19口服藥，與原本服用藥物該怎麼調配、劑量如何調整等應該都要明確規範，當局未訂定明確用藥方針，是讓用藥人數無法提升的主因。

韓國中央災難安全對策本部今天發表改善方案，首先將COVID-19口服藥適用年齡放寬至60歲以上，供藥對象設施擴大至老人安養院、療養醫院、傳染病專門醫院等，並預計在下週向各醫療院所發放用藥方針。

據當局估算，放寬適用年齡後，可用藥人數將提升3成左右。

韓國政府目前取得的口服藥為2.1萬人份，包括這些已到貨的輝瑞口服藥。韓國共簽約購買76.2萬人份輝瑞口服藥及24.2萬人份默沙東口服藥。