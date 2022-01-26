法國今天通報，過去24小時新增50萬1635起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，寫下單日新高紀錄，也是首度突破50萬大關。

在歐洲主要國家中，法國目前是單日確診率最高的國家，過去一週平均每天新增超過36萬人染疫。

官方數字顯示，法國各地有超過3萬人因感染COVID-19住院，創2020年11月以來新高；但住進加護病房的只有3700人出頭，比前一波疫情高峰期間來得少。

一般認為，比起先前主流病毒株Delta，引發這一波疫情的Omicron變異株雖具高傳染力，但危險性較低。

另外，法國通報過去24小時約有364人染疫病歿，迄今累計12萬9489人不治。

以上統計，是法國24日實施新防疫措施後的最新數字。

目前法國民眾要進入酒吧和餐廳、搭乘火車和飛機時，必須施打過COVID-19疫苗，而民眾從事休閒娛樂、部分工作活動及長途旅行，單靠出示陰性檢測證明已不再作數。

截至目前，法國有超過77%人口已完整接種兩劑COVID-19疫苗。

一般認為，法國如何擺脫這波疫情，對4月總統大選選情至關重要；雖然總統馬克宏（Emmanuel Macron）至今仍未宣布參選，但外界普遍預期他會出馬爭取連任。

儘管確診病例如此高，總理卡斯特克斯（Jean Castex）仍於上週宣布，2月2日起將逐步解除防疫限制措施。