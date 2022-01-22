士林地檢署檢察官林在培因浩鼎案蒞庭表現不佳，被職務評定為「未達良好」，他提起行政訴訟，請求撤銷處分。台北高等行政法院審理後認為，士檢評定的原處分，因有出於錯誤事實認定或不完全資訊的違法情事，日前判決林男勝訴，可上訴。

林在培2019年1月被士檢檢察官職務評定審議會評定為「未達良好」，之後經法務部核定及銓敘部審定在案。他不服，提起行政訴訟。

他主張，試擬論告書的職務既已分配予檢察事務官，責任在於檢察事務官、他並無怠於執行職務情事，原處分認定事實錯誤。

他認為，浩鼎案判決無罪定讞，是因起訴品質不佳、因此經檢察體系決議不上訴，與他是否提出論告書無關。

士檢辯稱，依檢察官職務評定辦法相關規定，檢察官年終職務評定，若顯不適當者，即得評定為未達良好。

北高行認為，士檢對林在培所做的2018年度職務評定，依檢察官職務評定辦法規定，應以林平時考評紀錄及全面評核結果為依據，林2018年5月1日至8月28日的平時考核，不是由其當時直屬主管張惠菁主任檢察官評核。而是由2018年8月29日甫到任的蔡元仕主任檢察官評核，因此有錯誤事實認定或不完全資訊所作成的瑕疵評核。

北高行認為，士檢依據瑕疵評核對林在培所為的原處分，有違法瑕疵判斷情事，有再行審酌必要，林男訴請撤銷復審決定及原處分，為有理由，應予准許。