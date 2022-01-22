美股21日大跌，那斯達克指數跌幅更達到2.7％。市場湧現龐大賣壓，連比特幣也重挫，跌破3.7萬美元水準。外界認為連比特幣等加密通貨也擋不住市場賣壓，顯示出在市場信心不足之下，比特幣等也失去其避險功能。

據CoinDesk報價，比特幣21日每單位價格重挫11％至約3萬6689美元，創五個月新低。若以其去年11月創新高價位計算，迄今已腰斬約46％。

自元月初以來，加密通貨與美股同時下跌，主要是投資人擔心聯準會將加快升息步伐來抑制通膨，從而對金融市場產生連鎖反應。

加密通貨市場數據供應商Kaiko的研究部經理Clara Medalie：「加密通貨不再是能獨善其身的風險性資產，其也會受全球貨幣政策的影響。」

他認為在聯準會等主要央行要緊縮市場流動性的倩況下，令比特幣走勢變得更波動劇烈的現象並不令人意外。

雖然比特幣等走勢向來有急漲急跌的特性，但過去影響其走勢的因素，通常跟包括股市行情與央行貨幣政策等因素的關係不大。

根據Kaiko資料，自2020年9月以來，比特幣等價格走勢，跟金融市場行情方向愈來愈接近。這反映出當股市上漲或下跌時，比特幣也會跟著其上漲或下跌。