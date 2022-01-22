菲律賓南部沙蘭加尼省地震 規模6 12:072022/01/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國地質調查所（USGS）今天表示，菲律賓南部沙蘭加尼省（Sarangani）發生規模6的地震，震源深度24公里。(達志影像/Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）今天表示，菲律賓南部沙蘭加尼省（Sarangani）發生規模6的地震，震源深度24公里。 日本宮崎縣東部外海6.6地震 最大震度5強 專家籲兩面向改革住宅地震基本險 住宅地震保險基金回應 #菲律賓 #沙蘭 #加尼 #地震 #規模6 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地震基金、泰安產險 合辦公益捐血 04:102022/01/19 全球財經 台東外海凌晨5.3地震澎湖也有感 網驚：晃兩次、蠻大的 06:122022/01/19 生活 活化大安五甲漁港 地方盼設沙灘排球場 15:452022/01/21 寶島 日九州外海暗夜規模6.6地震 數人受傷傳零星災情 11:552022/01/22 國際 美艦駛入西沙海域 陸國防部斥：侵犯中國主權、挑釁南海和平 22:202022/01/20 兩岸 福島沒進口 日本食品輸台仍成長 04:102022/01/20 焦點要聞 大陸稱驅離美艦闖西沙 美嗆阻止不了 04:102022/01/21 產業財經 彭薇平沙落雁 致敬中西音樂藝術 04:102022/01/21 藝文副刊 顏家817公保地幾乎全數拆除 台中都發局：將依規結案 17:352022/01/21 政治 八擴綠線G01首站「益騏福爾摩沙」 交通利多磁吸新北客層 10:452022/01/20 房市新訊 新年走春 白蘭氏博物館推出系列主題活動 17:442022/01/21 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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