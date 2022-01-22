高雄市一名20多歲的確診者（案18212），本月16日跑到台南玄饌海鮮宴會館吃喜酒，卻涉及隱匿足跡，惹得台南市長黃偉哲怒嗆「若造成防疫破口，台南人不會原諒你」。台南市政府緊急匡列接觸者，首波採檢168人結果出爐，全數陰性。

衛生局表示，這168人中包括餐廳部分員工及自主採檢民眾。今天會再採242人，結果尚未出爐；市府統一於防疫記者會向外界說明。