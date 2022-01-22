確診男惹黃偉哲暴怒 台南初採168人 結果出爐 13:462022/01/22 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市衛生局緊急設立採檢站，首波已採168人。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市一名20多歲的確診者（案18212），本月16日跑到台南玄饌海鮮宴會館吃喜酒，卻涉及隱匿足跡，惹得台南市長黃偉哲怒嗆「若造成防疫破口，台南人不會原諒你」。台南市政府緊急匡列接觸者，首波採檢168人結果出爐，全數陰性。 衛生局表示，這168人中包括餐廳部分員工及自主採檢民眾。今天會再採242人，結果尚未出爐；市府統一於防疫記者會向外界說明。 Omicron病毒高雄亂竄 夢時代、大遠百多點傳確診足跡 亞旭遭爆「有人確診還繼續上工」 鄭文燦證實了：隱匿一定罰 #台南 #高雄 #確診 #吃喜酒 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診者台南婚宴延燒 新人雲林家5同事去吃喜酒急採檢 12:372022/01/22 生活 亞旭電腦70人確診 鄭文燦：初步研判是在宿舍、餐廳染疫 14:372022/01/22 生活 今年新高 桃園遠雄自貿區 66人確診 04:102022/01/22 焦點要聞 傳有確診者足跡 高雄夢時代今緊急休館1天清消 12:202022/01/22 生活 確診者來過 美麗新台茂影城停業1天消毒 13:492022/01/22 生活 職場達人－台灣全人關懷照護服務協會顧問 曹桓榮整合資源 展現草根力量 04:102022/01/22 產業特刊 高雄暴增14例本土個案 新增2條不明傳播鏈 14:532022/01/22 生活 亞旭電腦確診爆量 遠雄自貿港區萬人採檢啟動 14:332022/01/22 生活 衛武營也傳確診足跡 今起閉館3天大清消 14:582022/01/22 生活 高雄傳「兩位數」確診 夢時代有足跡！今休館一天 12:232022/01/22 生活 亞旭群聚累計70人確診 清潔隊急消毒移工宿舍 12:132022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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