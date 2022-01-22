台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建的「經國七海文化園區」今(22日)開幕，蔡英文總統、前總統馬英九同框出席。前民進黨立委段宜康表示，「莫名其妙，無言以對。既然如此，當初何必要我們推動轉型正義？」對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，「段老大終於回來了」，2022第一砲就直攻蔡英文真不簡單。

經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館22日開幕，蔡英文總統在開幕式上表示，透過圖書館提供的資料讓台灣社會更深入了解，也能更公正評價，有助於化解台灣社會分歧

對此，段宜康在臉書上表示，莫名其妙，無言以對。既然如此，當初何必要我們推動轉型正義？大家說不要只追究加害體制最底層的線民，應該追查下令監控、加害的人。現在總統去肯定那個威權體制最頂端的人，這又算什麼價值？從哪個面向來評價一個當政者，代表評價者的價值觀。

徐巧芯看到段宜康的貼文後，也在他的臉書上留言「新年快樂」，並在自己的臉書上發文表示，「段老大回來了，您終於回來了」，睽違50天，終於重出江湖。老大一出手，便知有沒有。2022第一砲，直接攻擊偉大的小英總統，果然不簡單！同時，徐巧芯也發現段宜康有修改過臉書貼文內容，「還越罵越多，新潮流果然很敢」