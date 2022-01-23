111學年度學科能力測驗於1月21、22、23日舉行，全台11萬6465人報考，21日考數學A、自然，22日考英文、國綜（國語文綜合能力測驗）、國寫（國語文寫作測驗），23日則考數學B、社會。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。

社會科解答由臺北市補習教育事業協會、儒林補習班、文城補習班、得勝者補習班提供。

111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
111學年度學科能力測驗 社會試題解答。(資料提供／補教業者)
學測社會科出題重素養 結合時事疫情、氣候變遷入題
學測英文科扣緊時事題 全教會：5標應較去年提高
社會科題目達1.7萬字 全中教：跨科跨冊整合能力強者有優勢
#測驗 #解答 #111 #學年度 #學科能力