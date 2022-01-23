【愛傳媒簡秀枝專欄】 《雪莉愛塗鴉》，不只是街頭「識顏繪」品牌，更是大倉久和飯店裡，街頭新人的幸福見證。身為台灣前輩雕塑家楊英風家族的第三代，楊璇與同學陳家豪，平時一起在街頭擺攤創作，今天牽手走紅毯，共結連理，永浴愛河。

當楊璇勾著媽媽王維妮的手腕，走進婚宴大廳，全場掌聲響起。兩人都精心打扮，亮麗迎人，拖著長長白紗的新娘，低胸剪裁，婀娜多姿，而出自校友名家設計過的髮圈、小禮服，也把第一次當丈母娘的王維妮，襯託得端莊大方，喜感十足。

6年前寡母孤女，一起面對楊奉琛的癌逝，6年後，王維妮母代父職，讓寶貝女兒挽著她，一起走出紅地毯。掌聲雷動之外，親朋好友們感動不已，許多維妮的好姐妹，涙濕眼框。

無獨有偶，新郎官陳家豪，在台上致詞時，也喜極而泣，留下婚宴舞台上，罕見的男兒淚。陳家豪是楊璇的同班同學，他們從一起在課堂上砌磋琢磨開始，浸淫學習之樂。他也陪著楊璇，走過失親的低潮歲月，如今在眾人的祝福聲中，抱得美人歸，他心情的激動，不可言喻。

低調殷實的陳進順、林美金，攀結藝術世家，喜上眉梢，幸福滿足，全寫在臉上。

然而讓新郎官陳家豪倍感驕傲的是，楊璇雖為楊英風（1926-1997）、楊奉琛（1955-2015）等藝術豪門的後代，但他們卻可以一起推「行李箱」，出外擺攤，他們靠創思與手藝，坦蕩掙前途。

婚禮，是小倆口的里程碑，意味著預備階段的完成，今後他們要攜手進階，打拼另一個事業人生，任重道遠，但他們會抬頭挺胸，走出不同於爺爺父親的另一種藝術人生。

提起楊英風與楊奉琛父子，在藝術界赫赫成名，都操勞成疾，相繼在不算老的時候離世。1990年，楊英風在北京罹患肺炎，1997年就以肺水腫及腎功能衰竭引發敗血症病逝，享年72歲。

18年後，楊英風最得力的藝術家兒子楊奉琛，也因鼻咽癌第4期引發敗血病，病逝於台北和信醫院，得年才60歲。 1月22日的婚禮，王維妮的堅強出眾之外，姑姑釋寬謙（楊漢珩）也以佛境「無緣大慈，同體大悲」，撐起楊英風父子藝術推廣的永續之路，慈悲為懷、大愛無邊。姑嫂合作，相擕相持，贏得尊敬。

身為楊家第三代的楊璇，帶著家族藝術美學的基本DNA，若干年前就和陳家豪，一起開創「識顏繪」的時尚藝術。她以英文名字「雪莉Shirley」，發想出自我品牌《雪莉愛塗鴉》，一語雙關，一是Shirley 楊璇，愛上塗鴉男陳家豪。二為Shirley 創意作畫，陳家豪塗鴉上色。

這對畢業於崇右影藝科技大學視覺傳播系的90後世代，有初生之犢不畏虎的豪氣，無視藝術之路的坎坷，也不理會家族盛名，他們推著行李箱，在街頭擺攤展現創意，識顏繪、結婚書約、喜帖設計，無役不與。

他們直接面對客戶，接受現場委託，即興創作，可以是手繪本，也有電子版。一人在前面振筆急書，另一人加顏添色，滿滿的兩人服務，要價才新台幣300元，他們任勞任怨，積沙成塔，生意好的時候，一天就可以有萬把塊錢的收入，勤快工作，努力存錢。舉凡台北捷運中山站、圓山花博廣場、松煙文創園區，都可以找到小兩口的身影，只要人多的地方，投年輕消費族群之所愛，不卑不亢，積極迎向彩繪人生。

疫情來襲，許多人愁眉苦臉，但《雪莉愛塗鴉》，透過網路，無遠弗屆，生意興隆。原來全球不同作息與時差，彷彿24小時都在營業、找客人、接訂單。

果然，品牌一打響，完全可以突破疫情中，人與人的疏離感，暖暖的創作與關懷，彷彿服務與撫慰許多天涯知音。

崇佑影藝科技大學代理校長蔡長青，曾是楊璇與陳家豪的班導師，他站在婚禮台上，十分有面子，公開見證與讚頌眼前的一對寶，傑出又務實的表現，讓作校長的，滿面春風。

蔡長青特別推崇楊璇與陳家豪兩人在學習、創作、與事業上，可以結伴同行，又形影相隨，實在令人羨慕。他以「人生有夢，愛情相隨」，勉勵這對年輕子弟兵，再接再厲，繼續在創意路上，登峯造極。

成功大學教授蕭瓊瑞曾為楊英風作了完整的藝術論述，與楊家有著三代情，他自嘲是另一種家人。他參與了楊家的藝術風華，也領受了楊家遭逢生老病死的人生無奈，然而，藝術傳家、夢想起飛，又是個幸福的見證。

這場婚禮，在大倉久和飯店舉行，藝術文化人齊聚，氣氛溫馨，幸福滋味滿溢。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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