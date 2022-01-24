汐止分館帶小朋友體驗「毛線轟炸」，為兒童閱覽室換新裝。（新北市立圖書館提供）

迎接農曆春節，新北市立圖書館汐止分館特別帶小朋友體驗風行世界各地的「毛線轟炸（Yarn Bombing）」藝術創作，幫兒童閱覽室的桌椅編織新衣，原本單調的閱讀桌椅穿上小朋友親手編織的彩色毛線外衣，成為繽紛溫暖的閱讀空間。

「毛線轟炸」是一種街頭藝術，運用彩色的毛線編織創作妝點冰冷的城市，又稱作「城市編織」。透過毛線編織，除了美化城市環境，帶來不一樣的街頭風景，同時也讓大家可以藉由編織的溫暖心意與趣味巧思，與城市產生美好的記憶與互動。

新北市立圖書館表示，汐止分館去年底完成兒童閱覽室空間改造，整修後的兒童閱覽室成為適合親子閱讀的開放式空間，通透寬敞、明亮活潑、充滿童趣又溫暖的設計，家長和小朋友可隨意坐在木地板上閱讀。

農曆春節即將到來，汐止分館特別帶小朋友透過有趣的「毛線轟炸」藝術體驗，布置自己的閱讀空間，學習「空間裝飾」與「收納整理」，除了從生活中培養小朋友的美學概念，同時讓小朋友藉由親自參與，增加歸屬感，更加喜愛閱讀。

小三沈小妹妹說，每年過年媽媽都會幫她準備漂亮的新衣服，所以她特別幫圖書館的桌椅做了彩虹襪子，讓圖書館也可以漂漂亮亮的過新年。

汐止分館表示，歡迎愛讀冊的大小朋友過年期間到汐止分館兒童閱覽室欣賞孩子們充滿創意的「毛線轟炸」創作，共享親子閱讀的樂趣。