武俠電影《素還真》由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導，兒子黃亮勛擔任監製。目前於媒體試映和企業包場上都獲得相當高的評價，黃亮勛開心表示「看到反饋都很好，我們這條路應該是走對了」，透露製作成本1億加上宣發費用1000萬，原本是設定賣破2億，不過疫情再次升溫，他也坦言「每天中午看本土新增案例，比看票房還要緊張，現在覺得很有挑戰性」。

黃亮勛表示，是因為這次他們鎖定的族群又更廣一點，宣傳方面也放進不少流行元素，盼能突破2000年《聖石傳說》的1.5億佳績，才會設下這個目標，希望年輕人可以主動走進戲院，「我知道這難度很高，因為有世代的文化隔閡，他們會有刻板印象覺得是上一輩的東西」，也必須顧及原本的粉絲，「這就是最大的衝突，例如戲迷希望看『八音才子』黃文擇配音，但沒看過的人會覺得找1個人配所有角色很奇怪，擇中的辦法就是我們還是請他來配音，再請聲音導演去調整他的表演方式，去更接近一般電影」。

《素還真》斥資1億打造，籌備期長達4年。（威視提供）

接著提到其實自霹靂布袋戲推出以來，角色的長相一直都有在調整，審美也會與時俱進，造型隨著劇情及市場做改變，「大家可能會覺得好像跟以前差很多，但我們人也一樣嘛，跟5年前比一定也會有點不一樣」，但有2個地方是絕對不會更動，「素還真的『漩渦眉』是他最大的特色，一開始創造就是長這樣，以及『蓮花冠』也不會讓其他的角色去戴」。而不少第1次接觸霹靂宇宙的觀眾看到電影結尾素還真英雄救美，好奇是否會發展出感情線，黃亮勛笑說「是有考慮過，但怕走得太前面，劇中其實有老婆，電影是前傳理論上可以，不過情感上可能還無法接受，等大家以開放的心態去看之後，可能就可以加進來」。

素還真最大的特色「漩渦眉」及蓮花頭冠是唯2絕對不會改變的地方。（威視提供）

該片籌備期長達4年，劇本就花了2年著墨，也因為疫情打亂了上映計畫，原本這時候已經要推出第2部，黃強華淡然地說「挫折我們都很習慣了，跟電影中傳達的道理一樣，不要害怕面對失敗」，過程中當然也很常出現父子意見不合，黃強華立刻搶答「就是（父子感情）變更好了，一直都很好啦」，但也不忘搞笑引用片中台詞，對一旁的兒子說「為什麼都要聽你的」，更說自己堅持的部分好像最後都放棄了，但他認為「就是以電影好為原則，不希望我無謂的堅持害到它」，黃亮勛也十分感謝父親給他相當大的創作空間，「爸爸當然還是有滿多的堅持，但都可以溝通、可以改，就是要有說服他的理由」。

黃強華（左）給兒子黃亮勛相當大的創作空間。（粘耿豪攝）

至於票房破2億打算怎樣回饋影迷？黃強華開玩笑說「要看素還真游泳嗎？但這樣操偶師也要自己先游，現在天氣很冷欸，還是就讓素還真脫衣服，應該很多人想看吧，露1點這樣子」，讓黃亮勛聽完捏了大把冷汗，急忙喊「還是先公布第2部的前導預告就好啦」。《素還真》將在本月28日上映。