遠雄自貿港區短時間內已累計100人確診，前進指揮所指揮官王必勝指出，今天新增的30名確診個案中，有4人是在加值園區外的AB貨倉，已經超出加值園區的範圍，為此釐清是否有擴大延燒到其他地方，明天將對A、B棟以外的區域擴大採檢4至5千人。

王必勝表示，加值園區內有A、B棟建物裡頭有30多家廠商，不過因共用電梯、餐廳等公共空間，2棟分流不清楚，很難分出個別風險狀況，目前風險較高的是亞旭電腦跟鴻佰科技，據他了解，亞旭電腦位於B棟3、4、5樓；鴻佰科技位於B棟6、7、8、9、10樓。

王必勝坦言，加值園區除了A、B棟建築沒有分流外，有部分公司有提供交通車，乘坐的人沒有落實實名制、司機也沒有固定，應該有混搭的狀況，這部分還在調查中，為釐清疫情是否有繼續擴散，明天（24日）也會有較大採檢，針對除加值園區A、B棟外，其他公司員工、司機、貨運業者等進行採檢，估計約4000至4500人。

王必勝說明，選在周一是有原因的，由於進貨時間很多公司都會來，可一併採檢。若未來再加上外包、業務代表、貨運業務等相關會出入的人員，加起來可能會再增加，不過這部分沒有名單造冊所以無法預估。

談及亞旭電腦的後續處理狀況，王必勝表示，亞旭電腦的染疫移工都已送往集中檢疫所，剩下的員工就地隔離等待二採，會限制其行動，並建議待在宿舍不要亂走，本國籍員工若沒有被匡列居隔者須在家隔離3天，其他公司員工做自主健康管理，預計25日要進行二採，會再視情況調整。