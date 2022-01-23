防疫拍檔衛生福利部桃園醫院內科專科護理師葉秀雯（左起）、副護理長胡慧君、萬芳醫院婦產科護理師段欣妤及主任王樂明接受《一字千金妙筆生花風雲榜 特別版》主持人曾國城訪問。（公視提供）

曾國城主持《一字千金妙筆生花風雲榜特別版》，與「防疫拍檔」來賓們大合影。（公視提供）

「韻」字在《一字千金妙筆生花風雲榜特別版》防疫拍檔特別來賓們全軍覆沒。（公視提供）

公視春節特別節目《一字千金妙筆生花風雲榜 特別版》日前錄影，邀請第一線的「防疫拍檔．上節目PK中文書寫，並分享疫情期間職場上難忘的畫面，服務於負壓隔離病房護理師葉秀雯，分享彌留的重症病患家屬靠著手機視訊與長者道別，主持人曾國城感動地說：「真的很難忘，很容易動容！」眼淚也忍不住打轉。

衛福部桃園醫院內科專科護理師葉秀雯說，去年本土疫情嚴重時，負壓隔離病房收治很多重症病患，很多都是長者，插管無法說話，心中不安、害怕，而家屬無法進來探視更是焦急如焚，後來跟醫生與護理團隊討論，覺得照護應該更人性一點，所以，他們就幫家屬把手機架到病床上，於每次進病房治療時幫忙視訊通話。令她印象最深刻的是：「一位已經彌留的病患，我們協助讓他的家人透過視訊陪伴病患，跟他『道別、道愛、道謝、道歉、諒道」，讓病患很平順地離開，不要有遺憾。」

全國第一個幫確診產婦接生的萬芳醫院婦產科主治醫師、產科主任王樂明回憶，當時接獲產婦焦急的電話，為避免感染，與產婦討論懷孕37週預約剖婦產。接生時，防疫專車一送產婦來，直送開刀房，醫護人員隔離裝備全副武裝，為避免插管幫產婦進行半身麻醉，「大家不敢講話，只聽到心電圖的聲音，然後，小朋友一抱出來，哭的那一剎那，媽媽的眼淚就掉了下來…」那種媽媽從恐懼到開心的畫面，至今王樂明都難忘。

該集參賽者還有有烏日林新醫院胸腔內科主任李建德，及該院急診護理長林昱欣；萬芳醫院婦產科護理師段欣妤，衛福部桃園醫院專科護理師副護理長胡慧君；以及新北市防疫車隊司機宋昌祐及王俊凱。8位以兩人為一組，闖「將錯就糾錯」、「團結一字2.0」、「成語對對碰」及「眾字成詞」4關，進行積分賽。大家在時間壓力下各展實力，在「團結一字2.0」看圖發揮聯想部件，再組成一字，其中一題由聲音、嘴巴、貝殼圖片推估的「音」、「口」、「貝」部件，所組成的「韻」字，卻是全軍覆沒，曾國城直說：「時間與壓力真的是最大的敵人！」

公視春節特別節目《一字千金妙筆生花風雲榜 特別版》共有5集，主題分別是「年度熱搜人物」、「合作無間好拍檔」、「歷屆季冠軍」、「新聞主播PK氣象主播」、「防疫拍檔」，除夕（1／31）至初四（2／4）晚上8點於公視主頻播出，初一（2／1）至初五（2／5）上午十點於公視3台播出，公視＋同步上架。