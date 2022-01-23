本季湖人招兵買馬組成全新陣容，但目前為止戰績只有23勝23敗，排西區第7，場場比賽都不太穩定，時常敗給弱隊，情況令人堪憂，最近詹姆斯(LeBron James)過去搭檔洛夫(Kevin Love)提到這支球隊，他認為若湖人在下半季找到打球方式，他會為此驚訝。

Kevin Love's Opinion On The 2022 Lakers: “I Would Be Surprised If They Figure It Out" – NBA News https://t.co/SXMdR7bZlY — NBA News now (@sportsnews2022) January 22, 2022

洛夫在節目上談到湖人說：「如果他們能夠在全明星賽之後解决那些問題，我會感到很驚訝，他們本季能夠走多遠？我不知道，但現在而言對他們有太多期望和批評，某種程度來說不公平，因為你必須再觀察他們將如何發展。」

湖人季前找來韋斯布魯克(Russell Westbrook)、安森尼(Carmelo Anthony)、霍華(Dwight Howard)、阿里查(Trevor Ariza)等戰將來輔佐詹姆斯和安東尼戴維斯(Anthony Davis)，但效果卻沒預期來得好，韋斯布魯克打法無法融入球隊，戴維斯更是頻頻受傷。

Kevin Love é sincero ao ser questionado sobre futuro do Lakers. Assista. https://t.co/dlg9FmfMNk pic.twitter.com/ktbUPD8aeq — Lakers Brasil (@LakersBrasil) January 22, 2022

在戴維斯受傷期間詹姆斯扛下先發中鋒大任，期間屢屢打破聯盟紀錄，讓大家知道已37歲的他仍有著可怕實力，不過單靠著詹姆斯的發揮不足以讓球隊贏球，在這期間它們曾試著靠交易來補強陣容，如追求活塞的葛蘭特(Jerami Grant)，但卻遭對方拒絕！