Omicron叩關國門，隨著疫情升溫，民眾若出現咳嗽、發燒症狀必須嚴正以待，不過，會引起相關症狀的可不只有新冠肺炎，還可能是淋巴癌所致。中華民國血液病學會周文堅理事長表示，淋巴細胞是人體重要的免疫細胞，若是發生惡性病變，失控增生且喪失凋亡機制的淋巴細胞將可能引發淋巴癌。淋巴癌可分為非何杰金氏淋巴瘤與何杰金氏淋巴瘤，根據我國的流行病學數據顯示，前者約佔9成，後者約佔1成。

非何杰金氏淋巴瘤男女發病率約略相同，但好發於中高年族群，隨著人口老化，發生率逐年增長，108年癌症登記報告顯示，我國全年度新發個案數將近3000名。因為其病程發展快速且無規律，治療難度高，存活期較短，109年在我國男性與女性癌症死亡排行中排名第九。

(圖/今健康提供)

●哪些族群需提高警覺？6大症狀應立即就醫！

台大癌醫中心分院血液腫瘤部林耘曲醫師說明，非何杰金氏淋巴瘤之中，又以惡性程度頗高的瀰漫性大B細胞淋巴瘤(簡稱DLBCL，Diffuse Large B Cell Lymphoma)最為常見，佔率約為5成，其病程發展通常快又猛，未及時控制短短數月就可能有性命威脅。

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周文堅理事長指出，非何杰金氏淋巴瘤的致病原因不明確，但可能與老化、病毒或病菌感染、遺傳、自體免疫病變等原因有關，雖然仍須更多研究才能確認本土的風險族群，但根據已發表的國內外文獻可推測，高齡、具C肝病史、淋巴癌家族病史，自體免疫疾病、愛滋病毒患者、BMI過重者、幽門螺旋桿菌患者等，可能有較高發病機率。

也提醒民眾一旦莫名出現「淋巴結腫脹、發燒超過38℃且持續2周以上、夜間盜汗、久咳不癒超過1個月、6個月內體重減輕10%以上、疲累感越來越嚴重」6大症狀，就應該及時就醫，依照醫囑進行相關檢查。

●淋巴癌治療策略有哪些？長期無疾病存活、維持生活品質！

瀰漫性大B細胞淋巴瘤病程發展又急又猛，但絕非不治之症。及時確診非常重要！因為高達5成非何杰金氏淋巴瘤患者，屬於惡性度頗高的瀰漫性大B細胞淋巴瘤，因其容易從淋巴循環脫逃，轉移到其他器官、組織，造成身體機能受損。

林耘曲醫師表示，以化療合併標靶藥物為主力的第一線治療中，就有半數患者可治癒；若復發或屬於難治型，可接續自體幹細胞移植。整體而言，瀰漫性大B細胞淋巴瘤治癒率高達7成，十年存活率可達4成5。

林耘曲醫師進一步指出，瀰漫性大B細胞淋巴瘤在第一線與第二線治療有很好的治療成績，但仍有3成患者的治療難度較高，過往治癒方式僅剩下異體幹細胞移植，但其預後有待加強，且需要長期服用免疫抑制劑，生活受限多，往往會降低患者的治療積極度。

所幸，今日臨床治療除了既有的「化學治療、標靶治療、放射線治療、異體移植、自體移植、還有細胞治療」6大治療。林耘曲醫師說明，所謂的細胞治療，顧名思義，就是透過細胞工程強化免疫細胞大軍，把人體的免疫細胞作為治療武器。

我國目前臨床上的細胞治療方式共有兩種，第一種是大量複製免疫細胞，補充更多免疫細胞大軍，以量取勝；另一種治療方式，則是在免疫細胞上安裝可以鎖定突變細胞的基因，幫免疫大軍裝備自動瞄準系統，使其可以精準且持續性的殺滅突變細胞，重量更重質，治療成果有望再加強。除此之外，也因為治療武器源於自身細胞，治療期間副作用衝擊相對輕微，患者仍能保有良好的生活品質。

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●「淋機應變、牢記6+6準則」

中華民國血液及骨髓移植學會理事長暨台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升醫師呼籲，民眾應掌握「淋機應變、牢記6+6準則」，若發生腫、燒、汗、咳、瘦、累「6大症狀」，務必及早就醫檢查。確診後，今日臨床上已有「6大治療方式」可用於各線治療，細胞治療更已突破過往治療限制，可有效擊退復發與難治型的瀰漫性大B細胞淋巴瘤，治療期間生活品質也能有保障。