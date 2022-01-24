台灣物價高、房租貴，年輕人要想存到人生第一桶金根本難上加難，不過一名出社會2年半的小資女分享，自己靠著打工、投資，以及省吃儉用，還是成功存到了100萬元，她存錢的心路歷程曝光後，更讓不少網友刮目相看，直呼「必須向妳看齊」。

一名小資女在網路論壇Dcard發文表示，自己出社會2年半，從大學時期就自付學費，工作後自付房租，此外每月還會給孝親費7000元，「儘管家境普通，還是靠自己的努力存下了100萬元」。

她分享，高中畢業後，她就立刻去找打工，大學時期也將打工排滿，「不是在讀書就是去打工」，畢業前就已經存到20萬元。畢業後進入科技廠上班，年薪約60萬元，她直言，這段時間她也跟風購買股票，不料因為沒有做功課反而賠了不少錢，最後重新學習理財，改變投資模式，「目前總財產八成以上都在股市裡」。

至於花費的部分她提到，出社會後她在外租屋，因為是在中南部工作，所以一個房租只要4500元，另外為了均衡飲食，她一天餐費約200元，加上購買水果、零食以及聚餐的費用，一個月餐費約8000元，「雖然平時能省則省，但該花的費用還是不會手軟，如買手機或出國旅遊」。

她坦言，過去也曾埋怨過，為何別人都在享樂，自己卻要把時間花在打工賺錢上，「不過還好都撐過去了，也很高興現在自己有能力幫忙負擔家用」。她也分享，如果不知道怎麼開始存錢，就先從理財開始，「開源節流永遠不嫌遲，一起加油」。

不少網友看完她的分享後，紛紛留言讚賞，「好強」、「沒辦法做到跟你一樣，你真的很棒」¬、「價值觀很正確」、「超厲害，開銷那麼多，還可以存到一百萬」、「真的覺得家境好不好不是那麼重要，重要的是自己的能力好不好、充不充足」、「真的是紮紮實實靠自己存的，敬佩妳」、「必須向妳看齊」。