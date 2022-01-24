受到反壟斷法案衝擊，上周美股重挫，衝擊台股短線震盪。今早台股開盤後再跌逾百點，高價「千金股」成為重災區，盤中富邦媒(8454)率先跌停，祥碩(5269)、旭隼(6409)等跌逾4個百分點，信驊(5274)、力旺(3529)跌逾3個百分點。中信小資高價30 ETF(00894)早盤下跌，但跌幅均小於上述個股。

分析中信小資高價30 ETF的前5大持股分別為台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、中租-KY(5871)及華碩(2357)，而該等個股今天跌幅都小於千金股，其中聯發科甚至率先翻紅。

「中信小資高價30 ETF」，追蹤台灣指數公司特選小資高價30指數，該指數的篩選原則，是台灣上市櫃企業中證交所公司治理評鑑前50%，個股股價原則上不低於200元，並且稅後純益大於零或ROE、股利成長為前80%，日平均成交量需大於2000萬元，且為近3個月零股成交金額中位數排序前50%。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，高價股具備高競爭力、高獲利性、高動能等「三高」特性。由於高價股通常是各產業中具代表性龍頭企業，這些企業大多能掌握關鍵技術或市場趨勢，因此往往具備獨特的競爭優勢，進而成為推升股價的主因。

張逸敏表示，預期獲利成長為拉抬股價向上的主力，高價股通常具備高獲利性。舉例來說，股價100元以下的個股，過去3年平均每股盈餘約為1元，股價介於100元至300元間的個股，過去3年平均每股盈餘竄升至6到7元，但千元以上的個股該數值則是高達38至48元，可見股價與獲利能力呈正比。