聯發科(2454)將在本周四(27)日舉辦法人說明會，各界看好聯發科將在法說會中釋出多項利多消息，包括去年亮眼的財報、今年各產品線營運成長動能，以及在5G行動晶片的產品布局，聯發科今力抗大盤頹勢，早盤後股價由黑翻紅，漲幅一度近1%，股價最高達1085元，靠攏5日均線。

聯發科2021年全年營收4934.15億元，年增加53.16%，寫下新高，主要動能來自於手機晶片、物聯網、電源管理、電視晶片等各大平台晶片出貨齊揚。不僅營收創高，法人圈也看好，聯發科去年每股獲利有機會站上6個股本，且隨著5G產品出貨比重拉升，對於毛利率的支撐也有正面助益。

聯發科在去年第四季已經發天璣9000旗艦5G SoC，終端產品預計在2月上市，法人圈預估，聯發科天璣9000單價約落在110~120美元，相較高通的120~130元，具有訂價上優勢，但聯發科在效能上卻不輸高通，在跑分上甚至領先，且聯發科也預計在第二季推出搭載毫米波的進階產品，充實旗艦5G的產品陣容，也有助於進攻非陸系市場。

以今年第一季來說，由於天璣9000在客戶端反應正面，拉貨動能有機會更勝預期，帶動聯發科第一季營運淡季不淡。

除5G AP(行動晶片)外，聯發科在IoT、WiFi、PMIC(電源管理IC)以及ASIC(客製化晶片)等預估在2022年也將持續穩定成長，也均扮演穩健的支撐動能，聯發科先前也已經預告，看好未來5年營運均將持續成長，營收朝向200億美元規模前進。