《美麗島電子報》今天(24日)公布的民調顯示，蔡英文總統信任度和滿意度都過半，但也有逾4成民眾表示不信任和不滿意；對於蔡總統公開說中華民國台灣已經是獨立國家，有高達7成民眾表示接受。另外，對於下一屆總統的統獨立場，也有7成的受訪民眾希望維持現狀。

《美麗島電子報》一月國政民調顯示，有53.1％民眾信任蔡總統，與上月相同，40.2％不信任，比上月減少2.3個百分點，未明確回答的有6.7％。此外，有54.4％滿意蔡總統的表現，41.9％不滿意，未明確回答有3.7％。

蘇貞昌自2019年1月再度擔任行政院長至今滿3年。有49.1％民眾滿意閣揆蘇貞昌整體施政表現，不滿意的有45.4％，民眾態度仍明顯分歧，未明確回答的有5.5％。

同時，《美麗島電子報》也詢問民眾，「英國媒體曾經問蔡總統會不會以台灣名稱正式宣布獨立，蔡總統公開說中華民國台灣已經是獨立國家，沒有需要再次宣布自己是獨立國家。您對蔡總統的說法能不能夠接受」，結果顯示，有72.8%民眾表示能夠接受（其中22.1%很能接受、50.7%還算能接受），21.2%不能接受（其中9.7%很不能接受、11.5%有點不能接受），未明確回答有6.0%。

至於下一屆總統對統獨的主張的部分，有70.9%民眾希望是主張維持現狀、10.7%希望制定新憲法、10.1%九二共識一中各表、1.8%兩岸統一，未明確回答有6.5%。