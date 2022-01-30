農曆即將邁向福虎年春節，中華民國也已經迎向第111年，歷史學家楊照日前在網路直播節目中指出，中華民國真正穩定下來，是在1949年之後，牽涉非常複雜的歷史因素，也是因為這些因素，才讓中華民國在台灣可以站穩腳步。而整體來說，這個社會終於慢慢的越變越好。

楊照在《世界一把抓》網路直播節目中認為，中華民國在台灣，有很多複雜的因素，才能慢慢結合在一起。人民有不同來歷、不同語言。有部分人抱持「制式」中華民國的看法；另外一種是主張去中國化的人，只要中國元素都要排除。「這兩邊都無法真正認清我們的來歷」。

楊照直言，每一項政策都有部分成員看到希望，但也有部分人士付出代價；大家看到成功的一面，也不能抹煞曾經有人付出悲劇性的代價。但整體來說，這個社會終於慢慢的越變越好，每一個人可以越來越少付出不確定性的代價，經濟上越來越有保障，越來越少人擔心會吃不飽、會活不下去。

楊照強調，這個故事的開端是風雨飄搖、但經過70年，克服所有的困難後所產生的社會，而起源就是中華民國。