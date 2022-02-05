對於李登輝前總統與司馬遼太郎對談時曾經提到，他22歲以前是日本人一事，日本作家本田善彥指出，李登輝「不懂日人心態」，難體會到戰後日本人最深層的心態和思維。

本田善彥在最新一期的《亞洲週刊》撰文提到，李登輝曾經說「22歲以前是日本人」，也曾向媒體表達「日本應恢復過去（戰前）的信心」等說法。

本田善彥強調，社會的記憶由榮譽到恥辱都要概括承受，絕不能刻意去脈絡化地選擇性繼承。日本在戰後不得不面對戰前軍國主義和侵略戰爭所帶來之譴責和仇視。

本田善彥指出，雖然李登輝是知日，但缺乏對戰後日本社會的親身經驗，因此李登輝難體會到戰後日本人最深層的心態和思維，特別是對戰敗的毀滅性失敗和戰後日美關係所產生的複雜情結。不少日本人一方面享受日本經濟高度成長帶來的榮景，另一方面多少為祖國曾犯過的錯誤而苦惱。

本田善彥質疑，包括李登輝在內的「前日人」有過這些苦惱嗎？當然沒有。李登輝口中的日本形象和戰後的真實日本之間，自然會有隔閡。尤其，親李的日本人聽了李登輝說的話，也許會覺得窩心、鼓舞和肯定，但心裏也隱隱地知道這些都是不切實際的假象。