日本人平均壽命居全球最高，外界好奇，到底他們長壽的秘訣是什麼？根據調查，除了一般認知的清淡飲食之外，還有許多意外發現，括吃飯的容器、用餐的時間都大有關係，此外，「愛吃豆腐」不僅有助於降低心臟病和罹癌風險，還能讓人看起來更年輕。

根據國外網站《Bright Side》報導，日本人活得健康又長壽的6大秘訣如下：

1. 選擇較小食器

吃日本料理時不難發現，日本人用的容器都偏小，例如定食中的配菜通常都是一小碟、一小碟，乍看之下好像根本吃不飽，殊不知食器捨大取小其實暗藏學問，因為這樣一來，就不會一下子吃下過量的食物及熱量，避免暴飲暴食。

2. 慢慢吃到八分飽

吃東西速度放慢，無形中就會吃得比較少，也可以避免當大腦意識到吃飽的時候，已經攝取過量；此外，一份餐食只吃80%，意即只吃八分飽就好，剩餘的食物若沒有保存疑慮，則可以留到下一餐再吃，也不會浪費。

3. 每日吃一茶匙油和 0.9 克的鹽

日本長野的平均壽命為80-87歲，調查發現，當地居民為了健康考量，將每日鹽的攝取量從15公克減少到 0.9公克，並搭配一茶匙的食用油，有助健康。

4. 喜歡走路勝於其他運動

日本人最喜歡的運動之一就是散步，他們認為一邊走路、一邊和朋友聊天，不僅有助於健康，也能同時滿足社交的樂趣。

5. 愛吃豆腐

豆腐不僅是純素食，還能降低罹患心臟病和癌症的風險；此外，由於豆腐的熱量較低，因此有助於減重，讓人看起來更年輕。

6. 喜好蒸氣浴或淋浴

由於蒸氣浴有助於放鬆，因此也對健康有益，另外，若再搭配適量的精油和適當的溫度，有助於保持皮膚彈性，並令人心情愉快。