使用智慧手機的習慣可能會影響電池的健康度，導致續航力變差，蘋果提出3大建議，教大家維持電池健康度，包括避免曝露在35度以上的環境、充電時將手機從護套中取出，以及不要對手機完全放電或完全充電。

蘋果表示，雖然手機被設計在廣泛的溫度範圍內，都能有良好的表現，但使用時應避免極端的環境溫度，像是曝露在高於35度的環境中，這樣的溫度可能會永久損害電池的蓄電量，16至22度為最理想的使用溫度範圍。

蘋果指出，在高溫環境下充電，可能會造成手機損壞，當電池超出建議的溫度時，軟體會在電量達到80%後限制充電。另外，在嚴寒的環境中使用手機，可能會發現電池續航力縮短了，但這只是暫時性的情況，一旦電池的溫度回到正常的作業範圍，效能也會恢復正常。

蘋果說，不少人習慣使用手機殼保護手機，但手機放在某些類型的護套內充電，可能會導致過熱，進而影響電池蓄電量，若在充電時發現會發燙、發熱，需先將手機從護套中取出，才能確保電池健康。

蘋果也建議，不要對手機的電池進行完全充電或完全放電，應充電至50%的電量，因為電池在完全沒電的情況下，會進入深度放電狀態，會造成沒辦法再充電的情形；相反地，如果手機長期處在完全充電的狀態，電池可能會損失部分蓄電量，導致電池續航力縮短。