Google宣布將推行新的隱私政策，限制App開發商在Android(安卓)裝置上的廣告追蹤能力，與蘋果去年推出的隱私政策極為相似，消息一出，導致臉書母公司Meta股價收黑2.02%。

Meta日前才因財報不佳，股價1天暴跌26.4%，市值蒸發2000億美元，蘋果的新隱私政策，去年開始限制廣告追蹤，使廣告商無法精準投放廣告，被視為Meta收益減少的主要原因，如今Google也將跟進，嚇壞社群媒體與數位廣告商。

綜合外媒報導，Google表示將在Android裝置推行隱私沙盒(Privacy Sandbox) 計畫，限制App開發商與第三方在手機上追蹤數據以及共享用戶資料的能力，不過，為減緩告商憂慮，Google提出緩衝措施，現有追蹤技術至少將會再沿用2年。

儘管如此，Meta股價周三(16日)收盤仍下跌2.02%，收在216.54美元，目前市值持續低於6000億美元。

目前全球有約85%的智慧手機使用Android系統，繼蘋果之後，Google的這項舉動也讓投資人對Meta的處境更加憂慮。