機構投資人服務公司（Institutional. Shareholder Services ISS）向蘋果投資人喊話，要他們投票否決庫克天價般的薪酬方案，稱這位執行長的股票獎勵規模與結構令人擔憂。

ISS是全球最大的公司治理與股東顧問公司。蘋果排定於3月第一周召開年度股東大會。

ISS在這封周三發出的信函中表示，2021財年授予執行長庫克的股權獎勵方案，其設計與規模均存在重大疑慮，該獎勵的一半缺乏績效標準。

在2021年，庫克除了拿到300萬美元薪資，亦獲得股票獎勵8230萬美元、達成公司財務與環境永續發展目標獎金1200萬美元，以及個人機票、401(k)退休計畫與保險費津貼共140萬美元，全年總所得達到9870萬美元，較一年前的1480萬美元大幅增加，更是蘋果一般員工薪酬的1447倍。

作為五年期獎勵方案的一部分，庫克將獲得333987股「員工限制性股票」（Restricted Stock Unit，RSU），這是他自2011年以來首次獲得股票獎勵。這部分股票在授與日（Grant Date）的價值為3750萬美元，將從2023年起分3年轉讓。

ISS估算庫克在2021年取得股票獎勵價值為7500萬美元。這家全球重量級的股東顧問公司在信中表示，7500萬美元的獎勵中有一半與績效無關，純粹是時間到了就給，即使庫克退休，也能獲得這些股票。

蘋果對此表示不予置評。

根據今年1月初美國證券交易委員會發布的文件，蘋果盛讚在庫克領導下，蘋果擁有了一個非凡的十年。

過去一年來，蘋果不管是營運還是股價均表現亮眼，其2021財年（截至2021年9月）營收成長33%，達到逾3650億美元，在今年第一個交易日，蘋果股價改寫歷史新高182.88美元，並帶動市值站上3兆美元大關，成為全球第一家抵達這個重大里程碑的上市公司。