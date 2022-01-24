東歐和中東的地緣政治緊張局勢升高，加劇對供應前景的擔憂，此外，合稱OPEC+的石油輸出國組織與其盟友仍難以提高產量，受此影響，周一國際油價上漲。

目前美國期油上漲0.68%，報每桶85.72美元。布蘭特期油上漲0.66%，為每桶88.47美元。

兩期油合約均扭轉上周五的跌勢，上周五美國期油收跌0.5%，布蘭特期油跌0.6%。不過，兩期油合約周線都上漲約2%，連漲第5周。在供應將持續吃緊的預期推動下，今年以來國際原油價格已經上漲逾10%。

Fujitomi Securities首席分析師Kazuhiko Saito表示，基於俄羅斯和烏克蘭之間以及中東地區的地緣政治風險，再加上OPEC+仍無法達成其產量目標，投資人對油市仍然看漲。

此外，美國酷寒的天氣令投資人預期取暖油需求將增加，也增添供應方面的壓力。

美國國務院周日宣布，由於俄羅斯隨時可能採取軍事行動，因此已下令美國外交人員家屬離開烏克蘭，並建議所有美國公民應做好撤離準備。東歐緊張局勢升高，加劇了該地區供油可能中斷的擔憂。